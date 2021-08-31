السيد رئيسي يهنئ قرغيزيا وماليزيا بالعيد الوطني

العالم - ايران

كما اعرب السيد رئيسي في رسالة التهنئة إلى نظيره القرغيزي " صادر جباروف" اليوم الثلاثاء، عن أمله في المزيد من تطوير العلاقات المتبادلة بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بالنظر إلى القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين وفي ضوء الجهود المشتركة.

وقال إن جهود حكومتي البلدين لإزالة العقبات والاستفادة القصوى من القدرات الموجودة يمكن أن تشكل خطوة كبيرة نحو تطبيق حلول عملية لتطوير العلاقات وتوفير المزيد من الرفاهية لشعبينا.

واعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بالمزيد من الصحة والنجاح للرئيس جباروف والتقدم والازدهار لشعب قرغيزيا.

وفي رسالتين منفصلتين إلى رئيس الوزراء وملك ماليزيا، قدم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي التهاني بمناسبة العيد الوطني، واعرب عن أمله في تمتين وتعزيز العلاقات الودية والأخوية من أجل ضمان مصالح البلدين والشعبين ووحدة الأمة الإسلامية.

واعرب السيد رئيسي في رسالة تهنئة الى رئيس الوزراء الماليزي "إسماعيل صبري يعقوب داتو" والشعب الماليزي، عن ارتياحه لنمو العلاقات الثنائية، كما اعرب عن امله في المزيد من دعم علاقات الصداقة والأخوة من أجل ضمان مصالح الشعبين ووحدة الأمة الإسلامية في ظل الاواصر الاسلامية المشتركة والعلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية للبلدين.

كما اعرب الرئيس رئيسي في رسالته إلى الملك "عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله" ملك ماليزيا، عن امله في المزيد من تعزيز العلاقات الأخوية والودية بين الجمهورية الإسلامية وماليزيا من أجل ضمان مصالح الشعبين وتعزيز مكانة الأمة الإسلامية.

واعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بالصحة والنجاح لرئيس الوزراء وملك ماليزيا والتقدم والازهار للشعب الماليزي.