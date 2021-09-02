الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت الى لبنان تدخل المياه السورية

العالم - ايران

وأكدت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الخميس نقلا عن مصادر متابعة للقضية قولها، إن حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية.

وبحسب المصادر، فإن جزءاً من حمولة الباخرة سيقدّمه حزب الله هبةً إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولّدات الكهرباء.

وبحسب المصادر، فإن سفينتين ستصلان تباعاً بالآلية نفسها، من دون أن تكشف ما إذا كانت محمّلة بالمازوت أو بالبنزين أو بالاثنين معاً، "مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريباً.