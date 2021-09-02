اللبنانيون يردون على وقاحة السيناتور الامريكي.. 'فكوا عنا انتو وحصاركم'

العالم - نبض السوشيال

السناتور الامريكي الذي كان في زيارة الى بيروت ضمن وفد من الكونغرس مع سيناتور آخر (كريستوفر مورفي)، قال في تعد فاضح على سيادة لبنان الذي تحاصره امريكا: "لا ينبغي على لبنان الاعتماد على إيران لحل أزماته، خصوصا عبر باخرة الفيول".

الناشطون ردوا بأقسى العبارات على إهانة السيناتور الامريكي للمقاومة ولبنان ووصل وسم #فكوا_عنا_انتو_وحصاركم الترند الى لبنان خلال الساعات القليلة الماضية.

"حسين زين الدين" قال: #فكوا_عنا_انتو_وحصاركم مع كلّ خطوة تحرريّة من الهيمنة الأميركيّة سترتفع حُمّى الرؤوس العميلة وحُمّى الوفود "الإنقاذيّة"، اليوم سناتر(جمع سيناتور) وغدًا وزراء الغربان(جمع غرب) والعربان(جمع عرب)، عسى أن يستيقظ الشعب النعسان(هيدي ما فيها جمع)..!

"بنت الارض" قالت:

غيرك كان اشطر وفشل.. #فكوا_عنا_انتو_وحصاركم

" آلاء" ردت على السناتور الامريكي بفيديو لسماحة السيد قائلة: "#فكوا_عنا_انتو_وحصاركم وحلوا عن سمانا"

سيد

"إيـمـان" قالت:

إذا ما بدكن ت #فكوا_عنا_انتو_وحصاركم ، عنا مين يفك الحصار ورقبتكن

"حسن فاخوري"غرد قائلا:

#فكوا_عنا_انتو_وحصاركم وما تنسو تاخدو معكم بضاعتكم

"fadi jouni" قال:

قافلة الوعد الصادق ستفك الحصار رغم عن انف اميركا والصهاينة.. انه محور الكرامة #فكوا_عنا_انتو_وحصاركم

"Sara zein" قالت ردا على زيارة الوفد الامريكي:

من أتى لبناء جسور مع الحكومة الإسرائيلية لن يقبل بأيّ جسرٍ يؤمّن للبنان شريان حياة.

"Fatima Ahmad" اكدت انه

"على الإدارة الأمريكية وأذيالها أن يفهموا وبكل وضوح أن الحزب هو فخر لبنان وعزه وعاموده الفقري ولا لبنان ولا سفارات دون المقاومة وجمهورها وبيئتها وحلفائها!"

حساب "Rima_23القدس_هوانا" رد على السيناتور الامريكي قائلا:

السيناتور الامريكي الوقح وقت بدو يقول انو نحنا مش بحاجة لنفط هو طبعا" بيعرف انو الشمطاء وكلابها اللي عنا بلبنان احتكروا النفط وبإيعاذ من الشيطان الاكبر وعلى مشارف وصول سفينة الوعد الصادق منحب نقلكن #فكوا_عنا_انتو_وحصاركم

☫'شهد'???? قالت:

كلمتين على السريع قبل ما نام لا امريكا و لا وفدها و لا سفيرتها الشمطاء رح يخوفونا عقوباتكن بلوها و شربوا مايتها فكوا عنا

"Zahraa kassir" قالت:

1-منع مساعدات 2-تهديد بحال التوجه شرقاً 3- قانون قيصر وأخيراً بيجي واحد اخر انجازات إدارته "الهزيمة بأفغانستان" بقلك حزب الله غدة سرطانية روحي عمي روحي ايهود باراك واولمرت بعدهن عايشين

"زينب حلال" قالت: "على طريقة إدارة بلاده في المناورة والمراوغة أطلق عضو الوفد إدوارد مورفي وعداً فارغاً بالعمل على حل أزمة الوقود...لا وعودهم صادقة ولا وهرتهم قائمة بعد مشهد ذل جيشهم في أفغانستان، ومن قرر في لبنان كسر حصارهم سيستمر ووصول الوقود الإيراني وشيك."