ما هي رسائل العملية العسكرية اليمنية في العمق السعودي؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، أشار العقيد مجيب شمسان الى أنه تم استهداف المنطقة بـ 5 صواريخ بدر وطائرتين صماد 3 استهدفت في جدة وجيزان وفي نجران وأهداف أخرى.

وأضاف شمسان ان كل تلك الاهداف التي تم ضربها خلال عملية توازن الردع السابعة هي رسالة الى تحالف العدوان وتحديدا للنظام السعودي بأن تلك المحاولات الأخيرة التي قاموا بها في التصعيد والحرب الاقتصادية على الشعب اليمني وخصوصا محاولة العدوان تصفير واردات ميناء الحديدة وفي رفع تعرفة الدولار الجمركي وطباعة العملة الجديدة .

واضاف شمسان ان هذه الحرب الاقتصادية القذرة التي تهدف الى خنق 30 مليون يمني لا يمكن للقوات المسلحة اليمنية ان تظل مكتوفة الأيدي أمام تلك الممارسات، وبالتالي على النظام السعودي أن يذكر بأن مثل هذه العمليات ستكبر بشكل أشد وأشد على العدوان.

وشدد شمسان ان الرسالة التي تم ايصالها للنظام السعودي تعني بانها قادرة على تجاوز كل منظوماته الدفاعية سواء منها الامريكية التي أظهرت فشلها طيلة السنوات السابقة او المنظومات الرادارية الدفاعية الجديدة التي استقدمتها من بريطانيا كالزرافة وغيرها والخبراء البريطانيين كانوا عاجزين عن صد طائراتنا وصواريخنا التي استطاعت الوصول الى مناطقهم الشرقية.

وكانت قد شنت القوات اليمنية هجوما صاروخيا واسعا استهدف مناطق نفطية وعسكرية في العمق السعودي في الوقت الذي شدد فيه السيد عبدالملك الحوثي على المقاومة والصمود حتى استعادة جميع الاراضي اليمنية وطرد القوات الاجنبية من اليمن.

وأكد ناشطون سعوديون سماع دوي انفجار كبير في مدينة الدمام شرقي المملكة. الى ذلك ذكرت مصادر يمنية أن الرياض تعمل على اعادة ألوية عسكرية جديدة من المرتزقة في المناطق الحدودية مع اليمن، كما أكدت مصادر أن الرياض وجهت طلبا لقادة المليشيات التابعة لها في تعز والجنوب وطلبت منهم ارسال جنود للحدود.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف منشآت لشركة أرامكو شرقي السعودية بـ 8 طائرات مسيرة نوع ( صماد٣ ) وصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار) وتنفيذ عمليه توازن الردع السابعة في العمق السعودي بـ 16 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة.

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