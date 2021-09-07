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شاهد.. خبير: ما حدث في سجن جلبوع هو صفعة لأمن الاحتلال

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير في الشؤون الاسرائيلية جمعة التاية سجن جلبوع في كيان الاحتلال الاسرائيلي حصناً منيعاً والطراز الأخير في منظومة السجون الاسرائيلية الذي جاء بعد تراكم الخبرة المعلوماتي والاستخباراتية في هذا الكيان.

العالم - خاص العالم

وأكد التاية خلال مشاركته في برنامج البوصلة على شاشة قناة العالم الإخبارية بان تمكن الاسرى الفلسطينيين الستة من انتزاع حريتهم من الاحتلال الاسرائيلي شكل صدمة كبيرة وصفعة للمنظومة الأمنية برمتها.

وتابع التاية قائلاً:" كيف لهؤلاء الشباب الستة بوسائل بدائية يتجاوزون كل هذه المراحل عبر الرباط والارادة الفولاذية في هذه الفترة الزمنية التي تجاوزت الاشهر وربما السنوات كما يقول الاعلام العبري، كيف يمكن ان يتجاوز هؤلاء بوسائل بدائية وامكانيات بسيطة كل هذه المنظومة الامنية؟".

وتمكن ستة من الاسرى الفلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة عبر حفر نفق من داخل السجن الى خارج اسواره.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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