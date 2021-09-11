لا حاجة ان تتوسلوا بالأمريكيين.. يكفي ان توقفوا عدوانكم على اليمن

العالم – كشكول

في الوقت الذي يعلن فيه تركي الفيصل في حديث مع شبكة "سي ان بي سي" الامريكية: "إن سحب صواريخ باتريوت من المملكة لا يشير إلى نية أمريكا المعلنة لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها ضد الأعداء الخارجيين.. وان على امريكا ان تُظهر أنها ملتزمة تجاه المملكة.. ويجب عدم سحب صواريخ باتريوت من السعودية في وقت تتعرض فيه السعودية لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات بدون طيار". نرى في المقابل وزارة الدفاع السعودية ، وان كانت اقرت بسحب المنظومات الأمريكية من السعودية، الا انها اعتبرت الاجراء الامريكي، خطوة جاءت ضمن إطار “التفاهم المشترك ومراجعة الاستراتيجيات الدفاعية"، ووصفت الوزارة العلاقات بين الرياض وواشنطن بأنها "قوية وطويلة وتاريخية".

من الواضح ان رد وزارة الدفاع السعودية، على التساؤلات حول حقيقة سحب منظومات الدفاع الصاروخية الامريكية من السعودية، كان دبلوماسيا، فالجميع يعلم ان امريكا عززت وجودها العسكري في السعودية في عام 2019 ، حيث نشرت بطاريات صواريخ باتريوت و "ثاد" بالاضافة الى الاف الجنود، في أعقاب الهجمات التي شنها سلاح الجو اليمني على المنشآت النفطية السعودية ردا على العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني، ولم يطرأ اي جديد على معادلة الحرب، لكي تسحب امريكا بطارياتها وجنودها من السعودية، بل على العكس تماما، الهجمات اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية تكثفت أكثر في الاونة الاخيرة.

وكالة "أسوشيتد برس" الامريكية قطعت الشك باليقين، عندما ذكرت اليوم السبت، أن صورا فضائية التقطتها شركة "بلانت لابز"، كشفت عن ان عددا من بطاريات باتريوت ، ومنظومة دفعية من طراز "ثاد" تابعة للجيش الامريكي في قاعدة الامير سلطان الجوية، لم تعد موجودة.

اللغة التي استخدمها تركي الفيصل في مخاطبة الامريكيين، للابقاء على منظوماتهم الدفاعية في السعودية، رغم عجزها عن التصدي للصواريخ والطائرات اليمنية، كانت لغة تجاوزت التوسل واقتربت كثيرا من الاستجداء، الامر الذي يكشف عن الحالة المزرية والبائسة التي وصلت اليها السعودية بسبب مغامرات ابن سلمان الكارثية، فلا حاجة للسعودية للباتريوت وكل هذا الانبطاح المذل امام امريكا، ويكفي ان توقف عدوانها على اليمن وينتهي كل شيء.