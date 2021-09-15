الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء تطالب بفك الحصار عنه

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

مطارنا شريان حياتنا.. هكذا عبر المحتشدون أمام مطار صنعاء الدولي في وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المطار أمام الرحالات الإنسانية والتجارية، وفك الحصار المفروض عليه منذ نحو خمسة أعوام، داعين على عدم اقتصار الرحلات فيه على طائرات الأمم المتحدة ومكاتبها والتي يرى فيها اليمنيون استخفافا بمعاناتهم.

العالم- مراسلون

ومما زاد من حدة الاستنكار والسخط الشعبي ارتفاع معدل الجرائم في أوساط المسافرين والعائدين من السفر في مطار عدن جنوب اليمن، حيث تشير المعلومات إلى ستمائة وثلاثة وأربعين جريمة معلنة تعرض لها المسافرون في مطار عدن منذ بداية العام ألفين وواحد وعشرين منها سبعة وثمانين جريمة اعتقال من ضمنهم طلاب دارسون ومرضى نايهك عن جرائم التقطعات ونهب الممتلكات بقوة السلاح حتى وصلت ببعضها إلى القتل.

ومع ما تشهده المناطق المحتلة جنوب البلاد من انفلات أمني يهدد حياة المدنيين والمسافرين القادمين من الخارج، يبقى الأمل في فتح مطار صنعاء الدولي هو الملاذ الآمن للحد من تلك الجرائم والانتهاكات المتكررة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية اليمني: لدينا تعاون استراتيجي مع إيران

هاشتاغ.. عملية النصر المبين 3 + فيديو

العجري: فتح مطار صنعاء الدولي ضرورة لا تقبل الترحيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مطالب أردنية بإلغاء الرسوم الجمركية مع سوريا لتسهيل التجارة

شاهد بالفيديو.. السعودية تشتري انظمة دفاعية إسرائيلية بعد انسحاب الإمريكية!

ساعة أبل الذكية الجديدة تتمتع بمظهر جديد تمامًا

أكثر من 240 مراقباً دولياً للاشراف على الانتخابات العراقية

بزمن كورونا.. أشهر 6 عناصر غذائية لتقوية المناعة

شاهد بالفيديو.. حيرة خبراء لاحتفاظ كتان المومياءات المصرية بميزات لافتة على مدى 4 آلاف عام