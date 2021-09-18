السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بماذا علق الطيبي عليها؟

شاهد وحشية جيش الاحتلال ضد الاطفال الفلسطينيين

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

نشر عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية أحمد الطيبي مقطع فيديو لمقابلة أجريت مع طفل فلسطيني يروي ما حدث معه أثناء اعتقاله والاعتداء عليه من قبل جنود إسرائيليين.

العالم - فلسطين

وعلق الطيبي على الفيديو الذي يظهر آثار الضرب والكدمات على وجه الطفل وفي محيط عينيه رغم مرور يومين على إطلاق سراحه، ساخرا: "اثنان من أبطال الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، في لقاء مع إرهابي فلسطيني خطير يبلغ من العمر 13 عاما"!!.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الطفل مصطفى عميرة خلال تواجده في قطعة أرض تعود لعائلته، بالقرب من الجدار الذي يفصل بلدة نعلين عن مدن الداخل.

وبحسب تصريحات لوالده، فإن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب الوحشي على مصطفى بعد اعتقاله، ونقلوه بآلية عسكرية بعد أن سحبوه على الأرض، وهو ما ترك كدمات على أنحاء جسده.

روابط ذات صلة

فلسطين.. اصابة شاب بالرصاص والعشرات باختناق خلال مسيرة كفر قدوم

الجهاد تحذر الاحتلال من المساس بالاسرى وتعلن الاستنفار العام

غزة والضفة والانتفاضة بوجه الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فوكس نيوز: الإمارات نقلت شحنات غامضة لأفغانستان

عجائب وغرائب اصبع مقطوع في شطيرة برغر‍!

شيخ الأزهر يعلن موعد زيارته للعراق

بماذا علق الطيبي عليها؟ شاهد وحشية جيش الاحتلال ضد الاطفال الفلسطينيين

أكثر من مليون ناخب صوتوا عبر الإنترنت في الانتخابات البرلمانية الروسية

مقتل جندي تركي متأثرا باصابته بعبوة ناسفة شمالي العراق