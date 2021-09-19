رابطة علماء اليمن: 'ثورة 21 سبتمبر' محطة ثورية مليئة بالدروس والعبر

العالم - اليمن

وأشارت الرابطة إلى أن ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر تمثل يوما جديدا من أيام الله الذي من الله فيه بانتصار الشعب اليمني على قوى النفوذ، داعية إلى أهمية الشكر العملي والعمل الجاد والصادق على تعزيز وتفعيل منظومة القيم الإيمانية والثورية والتي على رأسها الاعتصام بالله تعالى والثقة به.

وأكدت رابطة علماء اليمن أن موقف العلماء الربانيين المؤيد والمناصر للثورة ثابت ومبدئي حتى تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة وحتى قيام الدولة العادلة الحرة والمستقلة الخالية من وباء الفساد والمفسدين.

المصدر - موقع أنصارالله