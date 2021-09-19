السعودية تبدأ اجراءات ترحيل هادي وكبار موظفيه

العالم- اليمن

وقالت "قناة الجزيرة" القطرية إن السلطات السعودية رفضت تجديد الاقامة لوزراء الحكومة وكبار موظفيها ، وهو ما يشير إلى ترتيبات لترحيلهم بعد سنوات من استضافتهم.

وكان رئيس حكومة المستقيل هادي معين عبدالملك بدأ في وقت سابق الاسبوع الماضي بإجلاء اسرته إلى العاصمة الاماراتية ابوظبي، وفق ما ذكره وزير النقل السابق في حكومة هادي "صالح الجبواني".

وكانت السعودية اصدرت بيانا مشتركا باسم اللجنة الرباعية التي تضم ايضا الامارات والولايات المتحدة وبريطانيا اكدت فيه ضرورة عودة "حكومة هادي" إلى عدن .

وتتزامن هذه التطورات بموازاة تحركات دولية للدفع نحو مفاوضات سياسية بهدف اخراج السعودية من مستنقع العدوان الدامي الذي تشنه على اليمن منذ 7 سنوات.