الحشد الشعبي ينتشر في حدود كربلاء لتأمين زيارة الاربعين

العالم-العراق

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني، الاثنين، ان "قوات الحشد الشعبي ضمن امرة قيادة عمليات الفرات الاوسط بدأت بالانتشار وفق المحاور المرسومة بالتنسيق مع القطعات الامنية الاخرى".

واضاف ان "قطعاتنا تنتشر من حدود اللطيفية الى الاسكندرية والمسيب وصولا الى منطقة باب بغداد، ومن حدود بابل الى قنطرة السلام، من النجف الاشرف الى منطقة سيد جوده، بالاضافة الى الحزام الاخضر والخط الاستراتيجي".

واشار الى ان "الحشد الشعبي يشارك بالخطة الخدمية بالاضافة الى الخطة الامنية حيث رفد الادراة المحلية في كربلاء بالاليات لمساندة الجهد البلدي، وتوفير عجلات لنقل الزائرين، والعشرات من سيارات الاسعاف".