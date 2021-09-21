أمير قطر يلتقي برئيسي وزراء بريطانيا والكويت في نيويورك

العالم - قطر

وقالت وكالة الأنباء القطرية، صباح الثلاثاء، إن الشيخ تميم بن حمد التقى رئيس الوزراء البريطاني بمقر الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة وفي مقدمتها الوضع الأفغاني.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن شكر المملكة المتحدة وتقديرها للجهود التي بذلتها قطر في عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، ودعمها لعملية السلام الأفغانية.

كما استقبل أمير قطر، أيضاً بمقر الوفد القطري الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس الوزراء الكويتي الذي نقل تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، للشيخ تميم.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة (قنا) القطرية الرسمية.

ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى نيويورك، الجمعة الماضي؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما بين 21 و27 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه من المقرر أن يلقي الشيخ تميم خطاباً في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة، اليوم الثلاثاء.