إصابات برصاص الاحتلال في مواجهات واشتباكات في جنين

العالم- فلسطين

وذكر شهود عيان، أن الاحتلال واصل حملات التفتيش والتمشيط في قباطية حتى الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم، وخلال انسحابه جوبهت قواته بمواجهات عنيفة.

وأغلق الشبان الشوارع الرئيسية قرب مدخل قباطية وبئر الباشا، وهاجموا دوريات الاحتلال التي طاردوها من جنين وقباطية حتى سهل عرابة بالحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات المصنعة محليًا، ورد الجنود بإطلاق النار مما أدى لإصابة الشابين اللذين نقلا لمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وتلقيا العلاج ووصفت حالتهما بين المتوسطة والمستقرة.

وشهدت بلدة قباطية جنوب جنين، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة في الثانية من فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الشهود، أن 20 دورية عسكرية اقتحمت البلدة من المدخل الجنوبي وحاصرت المناطق الجبلية الواقعة في المنطقة، وشوهدت قوات راجله تقوم بالتمشيط.

وذكر الشهود، أن الجنود اقتحموا عدة منازل في جبل الزكارنة كما قاموا بعمليات حفر وتفتيش فيها .

وأشارت بعض المصادر إلى اعتقال شاب، فيما أطلق مقامون النار على الجيش من عدة محاور في البلدة .