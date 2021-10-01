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شاهد: كيف استحقت نجلاء بودن أن تكون رئيسة وزراء؟

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

رأت الناشطة السياسية هند يحيى ان تعيين قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة للحكومة كان بسبب كفاءة نجلاء وعدم علاقتها بالاحزاب السياسية في تونس.

العالم - خاص بالعالم

وقالت هند يحيى في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية ان السيدة نجلاء بودن شخصية علمية وآكاديمية وتتمتع بميزات خاصة منها نظافة اليد وسلوكها السوي في الادراة ومعرفتها بالملفات التي ستكون في متناول يدها مثل ملفات التعاون الدولي واصلاح التعليم العالي.

وأوضحت هند يحيى ان الازمة في تونس هي أزمة اجتماعية واقتصادية بإمتياز لان تونس ترزح تحت ديون كبيرة وكذلك مشاكل اجتماعية متفاقمة وعلى الحكومة الجديدة ان تجعل محاربة الفساد في أولويات عملها.

وتوقعت نجاح بودن على ادارة الأزمة في تونس اذا جعلت حل الازمة الاقتصادية واصلاح المؤسسات علی اولويات سلم أعمالها وثم البدء بمحاسبة السمؤولين عن الفساد وتدمير مؤسسات الدولة سواء كانت الخاصة منها او العامة.

واستبعدت هند يحيى ان يكون وراء تعيين قيس سعيد، نجلاء بودن رئيسة للحكومة سعيه للتحكم بالحكومة أو السلطة في تونس.

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