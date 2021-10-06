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عبداللهيان: ايران ستستانف المفاوضات النووية بعد مراجعة المفاوضات السابقة

عبداللهيان: ايران ستستانف المفاوضات النووية بعد مراجعة المفاوضات السابقة
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستانف المفاوضات النووية في فيينا بعد الانتهاء من مراجعة جولات المفاوضات السابقة.

العالم- ایران

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