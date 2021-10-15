الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

آخر مستجدات الانفجار الارهابي بمسجد قندهار جنوب افغانستان

الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

استشهد وجرح العشرات في انفجار استهدف مسجدا أثناء أداء صلاة الجمعة وسط مدينة قندهار جنوبي افغانستان.

العالم - خاص بالعالم

أفاد مراسل قناة العالم في أفغانستان ان انفجاراً وقع في مسجد الفاطمية بولاية قندهار جنوب افغانستان عندما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، ويعد هذا المسجد اكبر مسجد للمسلمين الشيعة في ولاية قندهار.

واضاف: حتى الان لم تتبنى اي جهة هذا الانفجار الارهابي، ولكن بحسب وسائل اعلام افغانية ومحللون افغان ان هذا الانفجار هو من فعل تنظيم داعش الارهابي لانه سبق وفجر عدة اماكن وآخرها مسجد بولاية قندوز.

واوضح مراسلنا ان الشارع الافغاني والقندهاري غاضب ويطالب حركة طالبان بأخذ الامور بجدية والحد من مثل هذه الانفجارات حيث اعلنت حركة طالبان سابقا بان تنظيم داعش لن يشكل اي تهديد لها في افغانستان.

وعينت حركة طالبان حقاني رئيساً لمحكمة قاضي القضاة بعد ساعة من وقوع التفجير الارهابي بقندهار.

فيما اعلن مسؤول صحي أفغاني عن ارتفاع عدد شهداء الانفجار الارهابي الى 33 شهيداً و73 جريحاً.

روابط ذات صلة

عشرات الشهداء والجرحى بتفجير استهدف مسجدا في قندهار جنوبي البلاد + فيديو

دبلوماسي ايراني: على الذين لعبوا دورا هداما في أفغانستان تحمل المسؤولية

كمال خرازي: نرصد سياسات وسلوك طالبان بدقة وعن كثب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. آخر مستجدات الانفجار الارهابي بمسجد قندهار جنوب افغانستان

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-10-2021

وصول الشحنة الثانیة من المساعدات الإنسانية الإيرانية إلى قندوز أفغانستان

السفير الألماني یشید بجهود إيران في خدمة اللاجئين

الصحة الايرانية: اكثر من 11 ألف إصابة و197 وفاة جديدة بكورونا

السفارة الايرانية في کابول تدين الهجوم الإرهابي بقندهار