آخر مستجدات الانفجار الارهابي بمسجد قندهار جنوب افغانستان

العالم - خاص بالعالم

أفاد مراسل قناة العالم في أفغانستان ان انفجاراً وقع في مسجد الفاطمية بولاية قندهار جنوب افغانستان عندما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، ويعد هذا المسجد اكبر مسجد للمسلمين الشيعة في ولاية قندهار.

واضاف: حتى الان لم تتبنى اي جهة هذا الانفجار الارهابي، ولكن بحسب وسائل اعلام افغانية ومحللون افغان ان هذا الانفجار هو من فعل تنظيم داعش الارهابي لانه سبق وفجر عدة اماكن وآخرها مسجد بولاية قندوز.

واوضح مراسلنا ان الشارع الافغاني والقندهاري غاضب ويطالب حركة طالبان بأخذ الامور بجدية والحد من مثل هذه الانفجارات حيث اعلنت حركة طالبان سابقا بان تنظيم داعش لن يشكل اي تهديد لها في افغانستان.

وعينت حركة طالبان حقاني رئيساً لمحكمة قاضي القضاة بعد ساعة من وقوع التفجير الارهابي بقندهار.

فيما اعلن مسؤول صحي أفغاني عن ارتفاع عدد شهداء الانفجار الارهابي الى 33 شهيداً و73 جريحاً.