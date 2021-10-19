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جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال نشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع.

العالم - الاحتلال

يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه "بناء على تقييم للوضع، قرر الجيش إغلاق عدد من المواقع والتقاطعات بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة".

وأضاف المتحدث العسكري: "حتى الآن لا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية في المستوطنات القريبة من السياج في قطاع غزة".

بدورها، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أسباب هذا القرار، وقالت إن سبب إغلاق المواقع والطرق في غلاف غزة هو مخاوف من نيران مضادة للدروع أو قناصة - بحسب مصادر أمنية في غلاف غزة.

وقال الصحفي "الإسرائيلي" ماندي ريزل، من راديو (كول براما)، إن قرار إغلاق بعض المواقع والطرق في غلاف غزة، جاء بعد معلومات استخبارية عن نية المقاومة في غزة استهداف جنود بنيران مضادة للدروع، وفق زعمه.

وأضاف: بأن الجيش لم يقرر وقف عمل المزارعين بالقرب من السياج، على أساس أن المستوطنين ليسوا هدفا الآن، لكن قرار الجيش جاء لمزيد من الأمان وهم في حالة استعداد الآن.

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جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع