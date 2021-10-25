مقدسيون يؤدون الصلاة أمام المقبرة اليوسفية

العالم ـ فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال انتشرت أمام المقبرة اليوسفية بكثافة، أثناء أداء صلاة المغرب، ومنعت المواطنين المقدسيين من التجمع في المنطقة وحاولت طردهم وإخلاء المقبرة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال هددت الشبان بالإخلاء الفوري للمقبرة أو الاستعداد لقمعهم بالقوة، وسط ترديد الشبان: "أخذوا الأرض وأخذوا الدار حتى الميت ما برتاح"، و"يا شباب انضموا إلينا.. والعيب عاللي بتفرج"، "مصباح وصّى أمانة.. ترك القدس خيانة".

وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن إصرار الاحتلال على الاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس كالمسجد الأقصى والمقبرة اليوسفية ومقبرة باب الرحمة يهدف للسيطرة على الصورة الحضارية والتاريخية للمدينة.

وأضاف الهدمي أن الاحتلال يصر على الاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس لأنه يرى أن هذه الأماكن إثبات على هوية المكان وصورته الحضارية التي تعبر عن تاريخ عريق للمسلمين والعرب في مدينة القدس، ويتجذرون فيها منذ فجر التاريخ.

وعدّ الهدمي أن "الاحتلال يرى في هذه الأماكن تهديدا وجوديا بالنسبة له، يثبت زيف روايته الصهيونية ويثبت أنه طارئ في المكان، وأنه بعد 54 عاما من احتلاله للمدينة لم يستطع أن يغير الصورة الحضارية في المدينة".

وأردف: "في المقبرة اليوسفية يعتدي الاحتلال على حقوق الأحياء والأموات، ويعيث فيها فسادا ليغير صورتها وطابعها العربي الإسلامي".

وأوضح الهدمي أن الاحتلال يصر على بناء ما يسميه "الحدائق التوراتية والوطنية" بالذات بجانب سور القدس وحول المدينة القديمة من أجل تفريغ هذه الأماكن من أي بناء أو وجود عربي فلسطيني فيها.

وتابع: "الاحتلال يحرص على السيطرة على الصورة الحضارية للمدينة، وعلى ألا يكون هناك سابقة قانونية يتراجع فيها عن تهويده للمكان، ويحرص كذلك على تهويد الأماكن المحيطة بالبلدة القديمة وإعطائها الطابع اليهودي حتى يرى كل زائر للمدينة الطابع اليهودي كما يدعي الاحتلال".

ورأى الهدمي أن إصرار الاحتلال على تهويد الأماكن المقدسة في المدينة يأتي لأنه يدرك فشله في تهويدها بعد مرور 54 عامًا على احتلال المدينة.

ونفّذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أعمال تجريف ونبش واسعة في أرض ضريح الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية، تمهيدًا لتحويلها إلى حديقة توراتية.