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وزير 'إسرائيلي' يمين يتعهد بمنع تمرير مشروع قانون الاعتراف بمذبحة كفر قاسم

وزير 'إسرائيلي' يمين يتعهد بمنع تمرير مشروع قانون الاعتراف بمذبحة كفر قاسم
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

تعهد ما يسمى وزير إسكان الكيان الإسرائيلي زئيف إلكين عن حزب "تيكفا حداشا" المنشق عن "الليكود"، بعدم تمرير مشروع القانون الذي يقضي بالاعتراف بمذبحة كفر قاسم، بأي حال من الأحوال.

العالم - الاحتلال

وخلال جلسة لإدارة الائتلاف الحكومي هدد إلكين بأن حزبه وحزب "يمينا" سيدعمان مشاريع قوانين يمينية تبادر إليها المعارضة، في حال يقوم حزبا "ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة" بخرق الانضباط الائتلافي ولن يعارضا مشروع قانون كفر قاسم.

وبدوره، قال نائب الوزير يائير غولان من "ميرتس" إنه لا مناص من معارضة مشروع قانون كفر قاسم بغية الحفاظ على الاستقرار الائتلافي. وفي حديث إذاعي صباح اليوم الثلاثاء اعتبر غولان أن "الوقت لم يحن بعد لتمرير مشروع هذا القانون" رغم أنه "عادل بكل معنى الكلمة".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن حزبي "ميرتس" و"العربية الموحدة" من داخل الائتلاف الحكومي يتجهان لدعم القانون الذي تعارضه باقي أحزاب الائتلاف.

يذكر أن مجزرة كفر قاسم نفذها عناصر من ما يسمى حرس الحدود "الإسرائيلي" في 29 أكتوبر عام 1956 بحق مواطنين فلسطينيين من سكان بلدة كفر قاسم شمال شرقي "تل أبيب"، راح ضحيتها 51 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ومسنون.

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