السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا

العالم - السعودية

وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته على حسابها عبر "تويتر" أن تصنيف جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان "كيانا إرهابيا"، جاء لارتباطها بأنشطة داعمة لـ"حزب الله" الذي تصنفه السعودية "تنظيما إرهابيا"، بحسب تعبيرها.

وتعد مؤسسة القرض الحسن في لبنان من المؤسسات التي تساعد الشعب اللبناني في مواجهة الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد في ظل الحصار الامريكي.

وتفرض السلطات السعودية برغبة أمريكية وغربية حصارا على حركات المقاومة كما يقبع في سجون المملكة قادة فلسطينيون ومواطنون أردنيون بتهمة مناصرة المقاومة الاسلامية حماس.