الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا

السعودية تصنف جمعية
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية عن تصنيف جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني كيانا إرهابيا.

العالم - السعودية

وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته على حسابها عبر "تويتر" أن تصنيف جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان "كيانا إرهابيا"، جاء لارتباطها بأنشطة داعمة لـ"حزب الله" الذي تصنفه السعودية "تنظيما إرهابيا"، بحسب تعبيرها.

وتعد مؤسسة القرض الحسن في لبنان من المؤسسات التي تساعد الشعب اللبناني في مواجهة الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد في ظل الحصار الامريكي.

وتفرض السلطات السعودية برغبة أمريكية وغربية حصارا على حركات المقاومة كما يقبع في سجون المملكة قادة فلسطينيون ومواطنون أردنيون بتهمة مناصرة المقاومة الاسلامية حماس.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

751 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان

الإمارات تستدعي سفير لبنان لديهما بسبب تصريحات قرداحي

"خراب لبنان".. المُخطط أمريكا و"إسرائيل".. الممول عرب الردة.. المُنفذ جعجع.. المانع حزب الله

 لبنان: حزب الله يدين هجوم داعش على قرية الرشاد العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحوثي يحث الجهات ذات العلاقة على تنفيذ مصفوفة الخطة المرورية

السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا

قائد الجيش السوداني يلتقي السفير السعودي لدى الخرطوم

روسيا.. تحليق قاذفتي "تو - 160" استراتيجيتين فوق بحري بارنتس والنرويج

بالوثائق.. السعودية تدرس متابعة جنودها العائدين من اليمن نفسيا

المفوضية العراقية تعلن موقفها من اجراءات العد والفرز الشامل