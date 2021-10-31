شاهد..البصرة تواصل احتجاجها على نتائج الانتخابات العراقية

العالم - مراسلون

ففي البصرة جنوب البلاد يواصل المئات من الرافضين للنتائج المعلنة احتجاجاتهم امام مبنى مفوضية الانتخابات في المحافظة، رافعين شعارات تطالب بعملية عد وفرز لاصوات الناخبين بصورة يدوية، مطالب يقول محتجون قد يرتفع سقفها الى الغاء الانتخابات واجراؤها بموعدها في العام المقبل.

وبينما تجري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمليات عد وفرز يدوي لعدد من المحطات الانتخابية في محافظات عراقية عدة، يرى المتظاهرون المعارضون للنتائج انها انتقائية ولن تتناغم مع حجم المطالب، فهم يصرون على فتح تحقيق بما يصفونه بالتلاعب وتزوير الانتخابات.



ورغم اعلان مفوضية الانتخابات في العراق بأن 163 محطة انتخابية في البصرة من اصل اكثر من اربعة الاف سيعاد احتساب الاصوات فيها يدويآ على ضوء الطعون المقدمة، الا ان المعتصمون يرفضون التراجع لحين تحقيق كامل لمطالبهم.

ويعتقد المتظاهرون بأن التدخلات الخارجية والخروقات الفنية التي رافقت العملية الإنتخابية، أسهمت في تغيير معادلة نتائج الإنتخابات.

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