العراق.. شيوخ واسط يطالبون بإعطاء دور أكبر للحشد الشعبي لخدمة المحافظة

العالم-العراق

وعقد مؤتمر صحفي في موقع عمل الهندسة العسكرية للحشد على طريق كوت – بغداد شارك فيها شيوخ ووجهاء ناحية البتار اكدوا فيها ان “وقفة الحشد الشعبي الخدمية في واسط لا تقل بطولة عن مواقفه الشجاعة أيام القتال ضد داعش الإجرامي وكلاهما انقذ حياة العراقيين”.

وطالب الشيوخ والوجهاء الحكومة المحلية في محافظة واسط إعطاء دور ومسؤولية اكبر للحشد الشعبي لخدمة المحافظة سيما مع الدخول في موسم فصل الشتاء وما تعاني المحافظة من الإهمال في مختلف الأصعدة.

كما وعبر الشيوخ والوجهاء عن تمسكهم بالحشد الشعبي وتقديم الشكر والثناء الجزيل للجهود المبذولة من قبل الهندسة العسكرية في إعادة تأهيل واكساء طريق كوت – بغداد بعد تلكؤ وتوقف دام أكثر من عامين”.

المصدر: اعلام الحشد الشعبي