30 غارة للعدوان السعودي على مأرب وتسجيل 135 خرقا في الحديدة

العالم - اليمن

وأكد مصدر أمني يمني أن طيران العدوان الغاشم شن 16 غارة جوية على مديرية صرواح و13 غارة جوية على مديرية الجوبة وغارة جوية على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين لحد الآن حسبما افاد موقع انصار الله باليمن.

وفي الحديدة، أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 135 خرقاً لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في التحيتا والجبلية والجاح.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء الخمسين وحيس والدريهمي و الجبلية والجاح والفازة، و 25 خرقا بقصف مدفعي لعدد 235 قذيفة و 95 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.