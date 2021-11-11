ايران-لبنان؛ منافسة ثقيلة للتأهل الی نهائيات كأس العالم

العالم - الرياضة

ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب من التصفيات الاسيوية الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر عام 2022، يلتقي منتخبا ايران ولبنان لكرة القدم علی ملعب صيدا البلدي في مواجهة وصفها الخبراء الرياضيون بالمهمة من جهة والصعبة علی منتخب لبنان الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الاولی بخمس نقاط فيما يتصدر المنتخب الايراني المجموعة بعشر نقاط.

مدرب منتخب ايران الكرواتي دراغان سكوتشيتش وفي مؤتمر صحفي أمل ان تكون المباراة لمصلحة فريقه لتعزيز موقع الصدارة.

وقال سكوتشيتش:"الجميع يعلم بأن مواجهة المنتخب الايراني مع نظيره اللبناني مهمة جداً من أجل زيادة حضوضه للتأهل لكأس العالم. جميع اللاعبين دخلوا بأجواء ما قبل اللقاء بتركيز علی المباراة".

وقال قائد المنتخب الايراني عليرضا جهانبخش:"ان جميع اللاعبين يركزون علی الفوز بالمباراة ويدركون أهمية منتخب لبنان. نقدر المنتخب اللبناني الذي يحضی بمستوی متقدم عن السابق ومباراتنا ستكون نديا".

من جهته مدرب المنتخب اللبناني التشيكي إيفان هاشيك أمل ان يعزز في مباراته مع ايران فريقه فرص بقائه في دائرة المنافسة للتأهل لكأس العالم.

وقال هاشيك:"هي المباراة الاولي علی أرضنا، ايران هي الافضل في المجموعة وفي القارة الاسيوية؛ لذلك المباراة لها خصوصية. للأسف نلعب دون جمهور لكن منتخبنا لديه العزيمة علی المنافسة وهذا ما سنترجمه في اللقاء.

وأشار قائد المنتخب اللبناني ان منتخبه يتحلی بالانضباط والروح العالية والثقة بالامكانات الفردية.

والی جانب المنتخبين الايراني واللبناني تضم المجموعة الاولی أيضاً كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني بثمان نقاط والامارات والعراق ولكل منهما نقطتان، فيما يحتل المنتخب السوري المركز الاخير بنقطة يتيمة.

فيما يسعی المنتخب الايراني لتعزيز صدارته في مرحلة الذهاب، يتطلع المنتخب اللبناني للبقاء في دائرة المنافسة علی احدی بطاقتي التأهل.