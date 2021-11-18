الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

تجمع المهنيين في السودان يدعو للالتزام بالعصيان المدني

تجمع المهنيين في السودان يدعو للالتزام بالعصيان المدني
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاستجابة لدعوة لجان المقاومة في الأحياء والالتزام بالعصيان المدني، اليوم الخميس، وطالب بالإضراب العام الكامل عن العمل ومقاطعة جميع المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها.

العالم - السودان

كما دعا بيان تجمع المهنيين إلى شل الحياة العامة في مواجهة ما أسماه "المجلس العسكري الانقلابي" من خلال وضع الحواجز والمتاريس مع ضرورة عدم الاشتباك مع الأجهزة الأمنية، وفق ما أفاد مراسلنا.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين في منطقة (المؤسسة) بالخرطوم بحري.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان أن قوات الأمن السودانية أطلقت، اليوم الخميس، قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم حيث قتل 11 متظاهرا على الأقل الأربعاء.

وقالت الوكالة إن المتظاهرين ظلوا طوال الليل أمام الحواجز التي أقاموها في شمال الخرطوم، مواصلين الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر ومتحدين انقطاعا تاما للإنترنت والهاتف الخميس.

روابط ذات صلة

دبلوماسي مصري سابق: "اسرائيل" تتحكم بمصير الشعوب العربية

بالفيدو.. .السودان يتجه نحو دهاليز خطيرة

شاهد.. سقوط 15 قتيلا وعشرات الجرحى بتظاهرات السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. الحكيم ورئيس الجبهة التركمانية يناقشان نتائج الإنتخابات

شاهد.. خلافات حادة حول انتخابات الرئاسة الليبية

أكثر من 3825 شهيدا و4157 جريحا من الأطفال حصيلة الحرب على اليمن

تركيا: "تحييد" قيادي بارز في "بي كا كا" شمالي العراق

قوات الأمن السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين

ما الذي تهدف اليه واشنطن من تأزيم الأوضاع في السودان؟