تجمع المهنيين في السودان يدعو للالتزام بالعصيان المدني

العالم - السودان

كما دعا بيان تجمع المهنيين إلى شل الحياة العامة في مواجهة ما أسماه "المجلس العسكري الانقلابي" من خلال وضع الحواجز والمتاريس مع ضرورة عدم الاشتباك مع الأجهزة الأمنية، وفق ما أفاد مراسلنا.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين في منطقة (المؤسسة) بالخرطوم بحري.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان أن قوات الأمن السودانية أطلقت، اليوم الخميس، قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم حيث قتل 11 متظاهرا على الأقل الأربعاء.

وقالت الوكالة إن المتظاهرين ظلوا طوال الليل أمام الحواجز التي أقاموها في شمال الخرطوم، مواصلين الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر ومتحدين انقطاعا تاما للإنترنت والهاتف الخميس.