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وزير خارجية لبنان في موسكو المقبل لبحث موضوع تزويد  لبنان بصور الاقمار الاصطناعية

وزير خارجية لبنان في موسكو المقبل لبحث موضوع تزويد  لبنان بصور الاقمار الاصطناعية
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

يزور وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب يوم السبت المقبل موسكو لبحث موضوع تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار 4 آب في مرفأ بيروت.

العالم_لبنان

قال بوحبيب اليوم الخميس بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه بحث مع ميقاتي في زيارته الى موسكو السبت المقبل.
وعما يقال عن تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار 4 آب قال: هذا الأمر طلبه فخامة الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي.
وعن إمكان قيام موسكو بمسعى وإرسال موفد الى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، أوضح اشار الى أنه سيبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس، ولا اعرف ان كان هناك إمكان لذلك، وهذا ما طلبه مني الرئيس ميقاتي لأبحثه معهم.

و في السياق قد أعلن دميتري روغوزين المدير العام للمؤسسة الفضائية الروسية روس كوسموس، أن المؤسسة أعدت صوراً فضائية مفصلة لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده من أجل تسليمها للسلطات اللبنانية. و

وكشف روغوزين، في تصريحات أنه وقع على وثيقة تضم صوراً مفصلة بما فيه الكفاية، تلبية لطلب قيادة لبنان بشأن الانفجار التي طال مرفأ بيروت في آب 2020.

وذكر، أن الطلب اللبناني لم يتم توجيهه إلى روس كوسموس مباشرة بل إلى وكالة تاس، لكن المؤسسة قامت من تلقاء نفسها، واعتماداً على صور تم التقاطها من قمر اصطناعي يوم الانفجار، بتحليل مفصل لحالة مرفأ بيروت قبيل الحادث وبعده. وأشار المسؤول الروسي، إلى أهمية المعلومات من هذا النوع لتقييم حجم الخسائر المادية وفهم طبيعة الأحداث، مضيفاً أن الحديث يدور عن صور لا بديل لها .

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