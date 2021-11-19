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تفاعل رواد التواصل مع طلاب جامعة الاردن الرافضين للتطبيع

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

انسحب طلاب من الجامعة الأردنية، من مؤتمر للمنح الدراسية قدمته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

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وإكتشف الطلاب ان الجامعة الاماراتية تتعاون مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ومركز أبحاث وايزمان الاسرائيلي ما دفعهم للانسحاب ورفع شعارات معادية للتطبيع .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع طلاب جامعة الاردن، حيث كتب بو غانم: "طلاب جامعة الملك عبدالله الثاني بالاردن يرفضون زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وذلك بعد تقديمهم منح دراسيه لمركز ابحاث وايزمان الاسرائيلي العبره من الرفض حين تطبع الحكومات ليس بالضروره تطبع الشعوب ،والشعب الاردني مازال عند اصالته".

وجاء في الحساب ابناء المخيمات – الجامعة الاردنية: "اصطدام بين طلاب الجامعة الهاشمية وأعضاء من اطار ابناء المخيمات من جهة وإدارة الجامعة وعمادة كلية تكنولوجيا المعلومات من الجهة الأخرى. وذلك بسبب إستقبالهم لوفد جامعة محمد بن زايد المتورط في التطبيع مع الجامعة العبرية في القدس المحتــلة و معهد وايزمان الصهيــوني"

وعلق محمد نائل حمدان: "التطبيع خيانة إن كان بالسر أو بالعلن لا فرق بين المطبع والمشارك في جريمة التطبيع سيظلون عار التاريخ".

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