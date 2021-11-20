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شاهد.. ماذا فعلت بلاسخارت بعد لقائها بالشيخ الخزعلي؟

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

اوضح عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان العراقيين نزلوا بيوم الجمعة والتي سميت بـ"جمعة الثبات" باعداد كبيرة للمطالبة بحقوقهم مع ولمساندة المعتصمين امام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

العالم- خاص بالعالم

وقال الفتلاوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي قد التقى ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخرت وسلمها الدلائل والاثباتات التي تدل على حصول عمليات تلاعب والتي بدت واضحة للجميع، مشيراً الى ان هناك تغييرات طالت ثلثي المكونات السياسية، رغم ان المفوضية العليا للانتخابات كانت تقول خلال 20 يوماً انها تعمل بشفافية وبمهنية وان جميع النتائج كانت متطابقة مئة بالمئة، لكن اتضح بعدها وخلال 3 ايام تم صعود 7 مقاعد بصورة خاطئة لصالح الخاسر في الانتخابات والتي سلبت من الفائز فيها.

واكد الفتلاوي، ان هناك ادلة كثيرة حول عمليات التلاعب في الانتخابات، وان الكتاب الذي اصدره مجلس القضاء العراقي الاعلى أظهر ادانة واضحة للمفوضية العليا بسبب الماكنة الرقمية التي كانت تعد اصوات المقترعين والتي لم تكن حقيقية ومنظمة.

واضاف الفتلاوي، ان بلاسخارت نفسها قد تعجبت حينما اطلعت على الادلة التي قدمت اليها والتي تثبت التزوير الحاصل وطلبت مهلة يومين، مبيناً بانه فعلا خلال هذين اليومين بدأت ملامح تغيير كبيرة تحدث وان 7 مقاعد لغاية اليوم قد تغيرت في العملية السياسية البرلمانية الانتخابية ثلاثة منها صبت لصالح تحالف الفتح.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق اعلاه..

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