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مسؤول امني اسرائيلي يزور الاردن دون اعلان مسبق

مسؤول امني اسرائيلي يزور الاردن دون اعلان مسبق
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس جهاز الأمن العام في كيان الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار قام مؤخرا بزيارة للأردن لم يعلن عنها، اجتمع خلالها مع رؤساء الدوائر الأمنية في المملكة.

العالم- الاحتلال

وأضافت الصحيفة أن بار بحث في الأردن سبل التصدي لتهريب الوسائل القتالية ومكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية ارتفاع في محاولات تهريب الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بار، الذي أجرى سلسلة اجتماعات الأسبوع الماضي في القاهرة كما زار رام الله، قرر القيام بزيارة عمان ليؤكد للأردنيين الأهمية التي يوليها للعلاقات الجيدة مع الأجهزة الأردنية وللتنسيق الأمني معها، علما بأن الحدود بين الكيان والمملكة هي الأطول وأنها تستلزم حراسة مشددة لمنع "تهريب الأسلحة وتسلل عناصر إرهابية عبرها إلى إسرائيل والضفة الغربية، وأن هذا التنسيق الأمني يساعد عمان بدوره على التصدي لعناصر متطرفة تسعى إلى ضعضعة الاستقرار فيها".

ويذكر أن كلا من رئيس الكيان إسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد قد قاموا مؤخرا بزيارات للأردن وأن الأردن والكيان قد وقع اتفاقا لزيادة كميات المياه التي يزودها كيان الاحتلال للمملكة.

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مسؤول امني اسرائيلي يزور الاردن دون اعلان مسبق