الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب ينوي إعادة الترشح للرئاسة الأمريكية

ترامب ينوي إعادة الترشح للرئاسة الأمريكية
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة عيد الشكر، ألمح فيها إلى أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية مرة جديدة في عام 2024.

العالم - الأميرکيتان

وقال ترامب في الرسالة ساخرا: "وقت ممتع للغاية في بلادنا، لكن لا تقلق، سنعود لنكون عظيمين مرة أخرى، وسنفعل ذلك معا"، مضيفا: "لن تفشل أمريكا أبدا، ولن نسمح لها أبدا بالسير في الاتجاه الخاطئ. العديد من الأجيال العظيمة تعتمد علينا. استمتعوا بعيد الشكر، مع العلم أن المستقبل الرائع ينتظرنا!".

وألمح ترامب مرارا إلى أنه سيسعى للحصول على فترة ولاية أخرى في منصب الرئاسة منذ خسارته انتخابات 2020، والتي يدعي أنها سرقت منه. لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا حتى الآن.

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أكدت قبل أيام، أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024.

روابط ذات صلة

ترامب لـ"فوكس": بايدن مثل جيمي كارتر لكنه "يقتل الوظائف" ويسبب التضخم

إعتراف "إسرائيلي" متأخر.. أخطأنا في دفع ترامب للإنسحاب من الإتفاق النووي 

الدلّال الأميركي في أفريقيا: نحن 'خير' لكم من بكين

ترامب يعبّر عن دعمه للنائب المتهم بالتحريض على العنف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن تدعو مواطنيها لمغادرة أثيوبيا بأقرب فرصة

200 مؤسسة تشارك في معرض "كيش إينوكس 2021 "

شاهد.. آخر تطورات الحرب في اثيوبيا بعد اشتداد المعارك قرب العاصمة

الملحق العسكري الإيراني يلتيق رئيس الاركان القطري

بحكم المحكمة.. اثنان من المترشحين المستبعدين من السباق الرئاسي الليبي يعودان إلى ماراثون الانتخابات

الأمن القرغيزي يحبط محاولة انقلاب سلطوي قبيل الانتخابات البرلمانية