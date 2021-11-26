'حماس' تدعو للتصدي لزيارة 'هرتسوغ' للمسجد الإبراهيمي بالخليل

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس اسحاق هرتسوغ، يعتزم زيارة الحرم الإبراهيمي في الخليل، الأحد القادم، للمشاركة في الاحتفال بما يُسمى "عيد الأنوار" اليهودي.

واعتبر القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان، اعتزام الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ الاحتفال بـ "عيد الأنوار" التلمودي في المسجد الإبراهيمي بالخليل الأحد المقبل، "خطوة استفزازية" و"انتهاكاً صارخاً".

وحمّل رضوان، إسرائيل "كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء"، داعياً الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية إلى التصدي له ومواجهته.

وأضاف: "المسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى ملك إسلامي، ولن يفلح الاحتلال في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض".

ومنذ عام 1994، يُقسَّم المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، وذلك إثر قيام مستوطن بقتل 29 فلسطينياً في صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

وفي يوليو/تموز 2017، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو" الحرم الإبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينياً.