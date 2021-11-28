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مستشار بايدن:متحور "أوميكرون" سيصل حتما إلينا ويجب فعل "أي شيء"

مستشار بايدن:متحور
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي‎ ‎للحساسية‎ ‎والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنه في حين لم يتم اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في أمريكا، فإنه سيصل "حتما".

العالم - الأميركيتان

وأضاف المستشار الطبي للرئيس جو بايدن، الدكتور أنتوني‎ ‎فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي": "نعلم جميعا أنه عندما يكون لديك فيروس انتقل بالفعل إلى دول عدة، فمن المؤكد أنه سيكون هنا. والسؤال الآن، هل يتم الاستعداد له".

وأكد أن على الأمريكيين الاستعداد لفعل "أي شيء وكل شيء" لمواجهة هذا المتحور، قائلا في الوقت ذاته إنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك حاجة إلى عمليات إغلاق.

في مقابلة أخرى مع شبكة "سي بي إس"، قال فاوتشي إنه سيتعين على الناس البدء في "التعايش مع كوفيد"، معربا عن شكوكه في القضاء على فيروس كورونا.

وأعرب عن آماله في أن يرى عدد الإصابات اليومية دون 10 آلاف إصابة حتى تتمكن الولايات المتحدة من التعايش مع المرض. تقترب معدلات الإصابة حاليا من 80 ألف يوميا، وهو ما قال عنه فاوتشي إنه مستوى "غير مقبول".

وأضاف أن الأمراض، مثل الملاريا وشلل الأطفال والحصبة، أصبحت شبه معدومة من خلال "حملة تلقيح مكثفة للغاية للغاية".

وأردف أن الملايين من المقيمين في الولايات المتحدة المؤهلين لم يتم تطعيمهم، بالإضافة إلى أولئك الذين بدأوا يعانون من ضعف المناعة بعد جرعاتهم الأولية، ما أدى إلى انخفاض مستوى المناعة المجتمعية.

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مستشار بايدن:متحور "أوميكرون" سيصل حتما إلينا ويجب فعل "أي شيء"