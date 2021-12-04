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الإعلامية غادة عويس تشن هجوما عنيفا جديدا على ابن سلمان

الإعلامية غادة عويس تشن هجوما عنيفا جديدا على ابن سلمان
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة البارزة بقناة "الجزيرة" القطرية، غادة عويس، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشددة على أنها لن تتراجع عن قضيتها التي رفعتها ضده بتهمة اختراق هاتفها وانتهاك خصوصيتها.

العالم- السعودية

وقالت عويس في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "لست طامعة لا بوزارة إعلام ولا بأي منصب سياسي في أي نظام بائس".

وتابعت موضحة: "وعليه أين الجثة الى يوم الدين". وذلك في إشارة منها إلى قضية اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018 على يد رجال ابن سلمان.

وأكدت مذيعة الجزيرة أن قضيتها ضد محمد بن سلمان و"المجموعة البائسة" التي وظفها لشن حملة ضدها مستمرة.

واختتمت تغريدتها بعبارة هجومية قالت فيها: "وأعلى ما في خيلك اركبه".

هذا وعلقت عويس أيضا على سياسات تويتر الجديدة بشأن شروط النشر.

وقالت: "تويتر يزعم أنه عدل شروط النشر. دعونا نرى كيف ودعونا نراقب كيف سيتعامل مع الذباب التابع لنظام أبو منشار".

وسبق أن عبرت الإعلامية غادة عويس عن صدمتها من حجم الهجمات الإلكترونية التي استهدفتها خلال الفترة الماضية.

وأكدت أنها تستمد الشجاعة والإصرار على مواصلة عملها من بطلات يواجهن أنظمة الاستبداد في المنطقة.

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الإعلامية غادة عويس تشن هجوما عنيفا جديدا على ابن سلمان

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