الرئيس الايراني يؤكد ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين طهران وكراكاس

العالم - ايران

واعتبر السيد إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء اليوم السبت العلاقات الإيرانية الفنزويلية بأنها استراتيجية وقال: "إن العلاقات الحالية بين البلدين يجب تعزيزها خلال الحكومة الإيرانية الجديدة..".

وفي إشارة إلى الطاقات الكبيرة لإيران وفنزويلا، قال الرئيس الايراني: "إن تطوير العلاقات بين طهران وكراكاس ضرورة خاصة في القضايا التجارية والاقتصادية".

وأكد رئيسي على تطلع فنزويلا حكومة وشعبا للاستقلال والعدالة واقرار الحقوق ومقارعة الاستكبار والنضال، وقال: "سبب العقوبات التي فرضها نظام الهيمنة والولايات المتحدة على الشعب الفنزويلي و الحكومة هو استقلالهم وحريتهم".

وأوضح آية الله الرئيسي أنه بفضل الله وبجهود المسؤولين وجهود الشعب سنواصل طريق التقدم بقوة، مضيفًا: "يمكن أن تكون هذه المحادثة الهاتفية نقطة تحول لتطوير العلاقات وزيادة التجارة و التعاون الاقتصادي بين البلدين ".

وقدم الرئيس الايراني تهانيه بإجراء الانتخابات بنجاح في فنزويلا وقال: ان "نجاحكم في إجراء الانتخابات يظهر اقتدار الحكومة الفنزويلية".

وفي إشارة إلى مكانة إيران وفنزويلا في أوبك، قال رئيسي: "التعاون النفطي بين البلدين يجب أن يأخذ شكلاً جديدًا ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكبر في مجال التكرير والموارد البتروكيماوية".

ولفت رئيسي إلى الاتفاقيات بين إيران وفنزويلا، وقال: "يجب تنفيذ هذه الاتفاقيات بالكامل، ويجب تهيئة الأرضية لاتفاقيات جديدة".

بدوره اشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الاتصال الهاتفي إلى الانتخابات في بلاده، وقال "على الرغم من التهديدات والهجمات التي فرضتها الإمبريالية علينا ، فقد تمكنا من الدفاع عن السلام الداخلي من خلال جهود شعبنا".

وشدد الرئيس الفنزويلي على ضرورة خلق دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وأشار إلى النتائج الجيدة لاجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين وقال أنه "بمساعدة بعضنا البعض سنخلق زخما كبيرا في العلاقات الثنائية ، وخاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد".

وفي إشارة إلى الشراكة الإيرانية الفنزويلية في أوبك ، قال مادورو: "يجب أن نعمل من أجل ان تصل أوبك الى استقرارًا دائمًا في سوق النفط".

وقال الرئيس الفنزويلي "هناك الكثير من العمل المشترك بين إيران وفنزويلا ، وأنا متفائل للغاية أنه بمساعدة اللجان المشتركة يمكننا إبرام اتفاقيات جديدة".