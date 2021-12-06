أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021

كيهان ..

كبير المفاوضين علي باقري ..إيران لن تتراجع قيد أنملة عن هدف الإلغاء الكامل للحظر

آرمان ملي..

رئيس مكتب رئاسة الجمهورية .. إيران تشارك في مفاوضات فيينا بكل عزم وجدية لإلغاء الحظر بالكامل

جمهوري اسلامي ..

محافل دبلوماسية غربية تدعي عودة مفاوضات فيينا للمربع الأول

جام جم ..

حركة أنصار الله اليمنية تعتبر المقترحات السعودية بشأن السلام باليمن سطحية وغير واقعية

اطلاعات ..

هجمات بالقذائف الصاروخية تستهدف قواعد ومواقع للقوات الأمريكية في سوريا

رسالت ..

زعيم تحالف الفتح في العراق هادي العامري يؤكد حدوث تلاعب في نتائج الإنتخابات البرلمانية

خراسان ..

مباحثات مرتقبة عبر تقنية الفيديو كنفرانس بين الرئيسين الأمريكي والروسي يوم غد حول أوكرانيا

جوان ..

رغم تحذيرات موسكو, البنتاغون يعلن عن عزم أمريكا على التدخل في أوكرانيا

ابتكار ..

كبير المفاوضين ..إيران لن تتراجع عن مطاليبها القانونية العادلة أبدا

ايران ..

فشل ذريع للمؤتمر العام للأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرفة بوارسو وتعثر تشكيل حزب يميني عملاق

قدس ..

حركة حماس ترحب بقرار الكويت بمنع سفن الكيان الصهيوني التجارية من دخول المياه الإقليمية الكويتية

سياست روز ..

تساؤلات حول قضية محاولة إغتيال الرئيس التركي فيما إذا كانت سيناريو لإيجاد مخرج لأردوغان

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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قدس..

صحيفة قدس كتبت في مقالها، حكومة هادي الفندقية على عتبة الإنهيار،...هناك مستجدات متسارعة ترتبط بحكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته الهارب منصور هادي في مقرها باحد فنادق العاصمة السعودية الرياض. فبعد الانتقادات التي وجهتها للحرب على اليمن والتي وصفتها بالخيار الخاطئ وغير المجدي, لوح وزير الصحة في هذه الحكومة باحتمال استقالة وزراءها بصورة جماعية.

إن مثل هذه المواقف والتصريحات تعكس وجود خلافات جدية بين الرياض وحكومة هادي الأمر الذي يزيد من إحتمال إنهيارها

فالكلام عن عدم جدوى الحرب وفشل الخيار العسكري باليمن يعني اعتراف بفشل التحالف السعودي مقابل حركة انصار الله, ويعني وضع السعودية امام واقع تحاول الالتفاف عليه بشتى السبل.

وفي كل الاحوال تطرح هذه التطورات احتمال اقتراب الحرب في اليمن من نهايتها باعتراف من التحالف السعودي بفشله.

آرمان ملي..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها، لغز الإتفاق النووي، هناك نوع من التشاؤم بشأن مفاوضات فيينا وفيما اذا كانت ستحقق نتائجا ايجابية ام لا .. إن البون شاسع في الواقع بين ما تريده وتطالب به إيران وما تريده وتخطط له أمريكا وحليفاتها الأوروبيات.

ايران تريد ضمان حقوقها القانونية في الاتفاق النووي وتريد ضمانات بعدم تكرار انسحاب امريكا من هذا الاتفاق وبالطبع تريد الغاء الحظر المفروض عليها, وهذا هو هدفها من الجلوس الى طاولة المفاوضات. وما تريده امريكا وحليفاتها هو تقييد وتحجيم البرنامج النووي الايراني خلف شتى الذرائع و مواصلة استخدام الحظر خلف شتى الذرائع ايضا ولا تريد تقديم اية ضمانات لايران . وهذا يعني ببساطة ان بامكان اية حكومة امريكية جديدة الانسحاب من الاتفاق ثانية .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها، جدل موسكو وواشنطن عشية لقاء بوتين وبايدن، ... الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي جو بايدن يستعدان لاجراء مباحثات عبر تقنية الفيديو كنفرانس يوم غد حول اوكرانيا وسط اجواء تبادل اتهامات بين واشطن وموسكو حول الاوضاع بمناطق الحدود الروسية الاوكرانية .

إن أمريكا تتهم روسيا بحشد قوات ضخمة لإجتياح أوكرانيا وموسكو تنفي مؤكدة أن حشودها إحترازية مقابل تحركات للناتو

ويبدو واضحا للعيان ان الموضوع يرتبط من الاساس بهواجس روسية من طلب اوكرانيا الانضمام لعضوية الناتو واقتراب الاخير من الحدود الروسية كما ترتبط هذه الهواجس باستعدادات عسكرية اوكرانية واسعة لشن حرب اخرى على دعاة الاستقلال في اقليم دونباس ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية .

خراسان...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، تساؤلات عن مدى عملية فكرة،..شهدت مدينة نيويورك مؤخرا انعقاد ثاني مؤتمر من نوعه حول ايجاد شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل.

ان هذه الفكرة عظيمة لكنها بقيت مجرد شعار مطروح منذ سنوات طويلة دون ان يدخل الى مجال التطبيق لاسباب عديدة ابرزها، إصرار أمريكا والقوى الغربية على طرح الفكرة من زاوية إنتقائية تغمض عينها عن وجود ترسانة نووية في الكيان الصهيوني، ومن الاسباب ايضا, احتفاظ امريكا نفسها بقدرات نووية في قواعدها العديدة في المنطقة وكذلك في تواجد قطع حربية امريكية واوروبية تحمل صواريخ نووية في بحار المنطقة.

وبالطبع من الغريب تماما ان ينادي من تضم ترساناته الاف الرؤوس النووية ومن يدعم وجود كيان صهيوني نووي بايجاد شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل .لا احد في المنطقة يريد اسلحة دمار شامل ولكن ماذا عن كيان الاحتلال والقواعد النووية الامريكية؟

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، الضغوط الغربية لن تؤثر على إيران،..القوى الغربية تخطئ خطئا فادحا باستخدام لغة تهديد ووعيد في مفاوضات فيينا مقابل بلادنا .. إن إيران تغلبت على كل التحديات على مدى أكثر من أربعين عاما

وتجاوزت كل أنواع الحظر والضغوط والتهديدات الغربية وهي تعرف جيدا كيف تدافع عن مصالحها الوطنية و الاجدر بالقوى الغربية ان تعي ذلك وأن تدرك بأن احترام حقوق ايران في الاتفاق النووي وسيادتها الوطنية هو الخيار الوحيد لدفع عجلة مفاوضات فيينا نحو تحقيق النتائج المرجوة بشان احياء الاتفاق النووي .

جمهوري اسلامي ...

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في افتتاحيتها، ماكرون و تجارة بمسار جرائم حرب،... ان جولة الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون الخليجية وابرامه لصفقات اسلحة مع بلدان تشن حربا وحشية على اليمن , وصمة عار تضاف الى سجل فرنسا التاريخي الحالك السواد بانتهاك حقوق الانسان في الحقبة الاستعمارية وبعدها في العالم وبسحق المعايير الانسانية والاخلاقية ..

إن صفقات الأسلحة الضخمة التي أبرمها ماكرون مع الإمارات والسعودية تكشف زيف إدعاءاته بشأن حقوق الإنسان فماكرون وقع على تلك الصفقات وهو يعلم تماما بأن مقاتلات رافال وهيليكوبترات كاراكال الفرنسية ستتوجه لقصف الشعب اليمني. الا ان اغراء المال تغلب على كل تظاهره بالدفاع عن المبادئ الانسانية .