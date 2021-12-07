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الخزعلي يدعو الكاظمي لمحاربة الإرهاب بدلا من متابعة فصائل المقاومة

الخزعلي يدعو الكاظمي لمحاربة الإرهاب بدلا من متابعة فصائل المقاومة
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي للاهتمام بالملف الأمني بدلاً من متابعة الفصائل التي تُقاوم المحتل.

العالم - العراق

وقال سماحته في تغريدة على منصة تويتر وتابعتها “تنقيب” ما نصه “بردا وسلاما بصرة الحشد والمقاومة مرة اخرى تستهدف غربان الشر المدعومة من الثالوث المشؤوم مدننا الامنة لتحصد المزيد من الارواح البريئة وتروع الشعب الامن واننا في هذه الحادثة الاليمة نطالب رئيس الحكومة المنتهية ولايته بالقيام بواجبه في الاهتمام بالملف الامني وتفعيل الجهد الاستخباراتي وتنشيطه لمحاربة فلول الارهاب والتكفير بدلا من بذل الجهود وصرف الطاقات والامكانيات في متابعة الفصائل التي تقاوم المحتل لانه سيجنبنا حصول هذه الحوادث الاليمة التي تفقدنا المزيد من الابرياء من ابناء شعبنا العراقي الكريم وكذلك محاسبة كل المقصرين والمتهاونين بارواح العراقيين وممتلكاتهم واستبدالهم بالاكفأ والانزه والاشجع.

الرحمة للشهداء ، والشفاء للجرحى، والصبر والسلوان لذويهم ومحبيهم.

انا لله وانا اليه راجعون.

ادناه صورة التغريدة:

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