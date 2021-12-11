كيف يقرأ قرداحي موقع المقاومة في قوة وسلام ومستقبل لبنان؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص" قال قرداحي:"انا اقرأ المقاومة في قوة لبنان، المقاومة غيرت كل المفاهيم في لبنان، المقاومة، اعطت لبنان عزة وكرامة، ويجب على كل لبناني ان يعترف بذلك وان يدرك ذلك ولا ان لايخجل من هذا الموقف ان لم يكن من اهل المقاومة".

وشدد قرداحي:"يجب أن يعرف ان شباب المقاومة الذين ضحوا بارواحهم ودمائهم الزكية وهم شباب في مقتبل العمر قد ذهبوا الى الخطر، حيث ما كانوا ليدافعوا عن لبنان، هم دفعوا دم من اجل كل واحد في لبنان، وليس فقط من اجل الطائفة الشعية او اي طائفة اخرى، دفعوا دم من اجل جميع اللبنانيين، لازم ننحني امام هذه التضحيات".



واستطرد قرداحي قائلا:"انا لا اقول هكذا لاني قريب من المقاومة، كلامي هذا من القلب وواقعي وصادق، هؤلاء اهلنا ومن دمنا ولحمنا، صحيح نحن نختلف في الطوئف، هذا ماروني وهذا شيعي وهذا درزي وهذا سني، لكننا ابناء منطقة وحدة، نحن انجبلنا مع بعض بالتاريخ، وعلى مر التاريخ اندمجنا وانخلطنا مع بعض، نحن من فئات دم وحدة.

وتابع قرداحي:"لانريد ان ناخذ التاريخ، أن نقف عنده مثل ما هو اليوم في حزب معين في طائفة معينة، لا نحن لازم نفكر بأننا شعب واحد، وانا اقول كل واحد من عندنا كلبناني شريف لازم ان ينتمي الى كل طوائف لبنان".

واضاف قرداحي:"انا لست فقط مارونياً، انا ماروني وشيعي ودرزي وسني وانا اي طائفة موجودة في لبنان انا منها وفيها.

وحول من يعتبر أن مستقبل لبنان لن يكون مستقبل سلام مع وجود المقاومة،أكد قرداحي:"هؤلاء لان لديهم افكار مسبقة تجاه المقاومة، وهؤلاء يعتبرون المقاومة وكأنها جاءت من بلد آخر من كوكب آخر، لم يعتبر ان هذه المقاومة منتمية الى شعب متجذر متأصل في لبنان،وله تاريخ في لبنان اكثر من تاريخ هؤلاء الذين يدعون ان المقاومة طارئة على لبنان".

واعتبر قرداحي :"المقاومة ليست طارئة على لبنان، بيئة المقاومة ليست طارئة على لبنان، بيئة المقاومة هي لبنانية اكثر من اي واحد لبناني، وضحت اكثر من اي واحدة دفعت دماء دفاعاً عن تراب هذا الوطن، وعن اهل هذا الوطن كلهم، لذلك نحن لازم نقارب الموضوع بشكل مختلف، يجب ان نتخلص من هذا التحجر وهذا العقل العدائية الانعزالي".

وشدد قرداحي:"يجب ان نقارب الموضوع بشكل افضل انا المقاومة هم اهلي والمقاوم في المقاومة هو اخي، الذي يضحي بدمه لا يضحي بدمه من اجل ايران، يضحي بدمه من اجل لبنان من اجل تراب الجنوب والبقاع واجل تراب كل لبنان".

واستطرد قرداحي قائلا:"يجب ان نقارب الموضوع يكون هناك حوار بين بعضنا، حوار بالمحبة وليس بالعدائية، وليس هذا لك وهذا لي، لا كله لك ولي، تعالوا يجب ان نجلس ونتحاور مع بعضنا ونتحدث بمحبة في مابيننا، حتى نبني هذا الوطن، اذا لم نبني هذا الوطن على المحبة اذن على الدنيا السلام".

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