سوريا..إنجاز خط جر مياه حماة-سلمية بالكامل خلال 2022

العالم-سوريا

وأوضح وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد في تصريح صحفي خلال جولة في ريف محافظة حماة أنه سيتم إنجاز الخط بالكامل خلال العام 2022 في ضوء تعزيز اعتماداته المالية من قبل الحكومة بمبلغ 4 مليارات ليرة سورية.

وبخصوص محطة ضخ مياه الشرب ومحطة المعالجة في القنطرة في ريف سلمية لفت الدكتور رعد إلى أنه تم الاطلاع على المشكلات والصعوبات التي تعاني منها هاتان المحطتان والتوجيه والتنسيق مع محافظة حماة والمعنيين ومؤسسة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الدراسات المتعلقة بإصلاح مولدات الضخ من أجل تأهيل محطة القنطرة بريف سلمية الغربي.

وأضاف أنه تم أيضاً الاطلاع على آبار الشومرية وفحص مياهها وغزارتها والتي تغذي عدة قرى في ريف حمص الشرقي وريف سلمية الجنوبي الشرقي والتجمعات السكانية على امتداد الخط لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء لتأمين خط معفى من التقنين لتغذية هذه الآبار وعددها 7 بطاقة إجمالية قدرها 300 متر مكعب في الساعة.

من جانبه محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أكد استعداد المحافظة لإزالة كامل التعديات على مشروعات خطوط المياه وتأهيل ما يلزم من أجل ضخ المياه إلى مدينتي حماة وسلمية وأريافها.

بدوره بين الدكتور مطيع العبشي مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة أن مشروع خط جر مياه حماة-سلمية يعد واحداً من أبرز مشروعات المياه النوعية والحيوية لافتاً إلى أن المؤسسة تبذل قصارى جهودها لاستكماله وإنهائه خلال الفترة المقبلة مع إزالة التعديات عليه.

وأشار إلى أنه يجري حالياً تأهيل مشروع الشومرية بالكامل وإزالة التعديات عليه وذلك لتحسين عمليات ضخ مياه الشرب إلى ريف حمص الشمالي ومدينة سلمية وريفها.