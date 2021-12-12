وزير الصحة اللبناني يتوقع ارتفاعًا بإصابات أوميكرون في لبنان

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و قال نعتقد بأنّ الأرقام ستزيد كما في باقي العالم، لذلك علينا اتخاذ تدابير استباقية للحد من انتشار المتحور الجديد عبر زيادة المناعة المجتمعية.

وخلال زيارته اليوم الأحد المستشفيات الحكومية في شمال لبنان ضمن اليوم الثاني من ماراتون فايزر ، قال الأبيض نحن نتابع الانتشار السريع للمتحور الجديد أوميكرون" في بلدان عدّة وأضاف الأمر الثاني هو التاثيرات والانعكاسات السلبية للوباء على الامور الحياتية، الاقتصادية والتربوية في المدارس ومن هنا الدعوة الملحة للجميع للاقبال وبسرعة على اخذ اللقاحات دون تردد.

الأبيض أشار إلى أننا جميعاً نرى أرقام إصابات كورونا تتزايد يوميّاً وكذلك أرقام الذين يدخلون المستشفيات بسبب إصابتهم، وهذا أمر مقلق للغاية سيما وأنّ الكل يعلم وضع المستشفيات. لذلك افضل طريقة لحماية مجتمعنا هو زيادة المناعة المجتمعية عن طريق اللقاح.

وأضاف لهذا السبب، تأتي هذه الحملة التي كنا بدأناها بالامس وشهدنا كثافة لا بأس بها، تعدينا رقم الـ35 ألف ملقّح، وما نراه اليوم الان في الشمال لجهة التنظيم المميز لاستيعاب الاعداد الكبيرة للراغبين باخذ اللقاح وسط اجراءات صحية جيدة.

ولفت الأبيض إلى أنّه بات معروفاً أنّ نسبة التلقيح في منطقة عكار كانت متدنية ويهمّنا جدّاً تشجيع الأهالي على اخذ اللقاح وبكثافة قبل انتشار المتحوّر الجديد، ونتأمّل بما نراه اليوم وما حصل بالأمس وخلال الأيام المقبلة أن نصل الى نسبة تلقيح اعلى.

و بداء ماراتون فايزر في مناطق اللبنانية كافة يوم أمس السبت لكافة الفئات العمرية من عمر 12 سنة وما فوق.