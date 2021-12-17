مختبر تشخيص كورونا بالجامعة اللبنانية: 60 إصابة مؤكدة بمتحوّر 'أوميكرون'

العالم_لبنان_اميكرون متحور

اكتشف الباحثون في مختبر تشخيص ​الكورونا​ التابع لكلية العلوم في الجامعة ال​لبنان​ية، في الرابع من شهر كانون الأول الحالي، وجود أول حالتين مصابتين بمتحوّر "​أوميكرون​" في لبنان تمّ اكتشافُها عبر تقنية الـ(PCR) المُطوّرة في المختبر، وتأكيدها لاحقًا عبر فكّ الشيفرة الجينية الكاملة.

وأكد الباحثون أنه "اليوم، ومع ارتفاع عدد الإصابات، عدد الإصابات بالمتحوّر "أوميكرون" ارتفع ليبلُغ ستين إصابة مؤكدة سُجّلت لوافدين عبر ​مطار بيروت الدولي​ من دول أفريقية عدة ومن ​إسبانيا​ و​دبي​ و​الولايات المتحدة الأميركية​"، لافتين إلى "وجود عدد كبير من الحالات قيد التحقق في لبنان وأن اكتشاف انتشار المتحور الجديد هو مسالة وقت فقط