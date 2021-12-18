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قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في جيزان

قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في جيزان
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، تقدماً في منطقة جيزان الحدودية جنوبي السعودية، وذلك بحسب مصادر يمنية محلية.

العالم - اليمن

وقالت المصادر إن "قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق تقدما في منطقة جيزان الحدودية، جنوبي السعودية".

وأضافت هذه المصادر أن "قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطرت على مواقع في منطقة الحثيرة الحدودية في جيزان".

وأكدت المصادر "مقتل وجرح أكثر من 30 مرتزقا سودانيا في حصيلة غير نهائية لهجوم الحثيرة".

وفي وقت سابق اليوم، تم إعلان قتل 10 جنود سودانيين وإصابة 17 آخرين على الأقل، في إثر هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في منطقة الحثيرة الحدودية، بين مديرية حرض في محافظة حجة شمالي غربي اليمن وجيزان السعودية.

وقتل وجرح عدد من قوات المنطقة الخامسة التابعة لحكومة الرئيس المستقيل والفار منصور هادي، في المواجهات الدائرة في منطقة الحثيرة نفسها.

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