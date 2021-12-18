الكشف عن مكان حجز متهمي قضية "الآثار الكبرى" بمصر

العالم- مصر

وأكد مسؤولون في مستشفى "القصر العيني"، أن "رجل الأعمال حسن راتب، والمتهم في قضية الآثار الكبرى، يتلقى الرعاية الصحية، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال البروستاتا".

وقال المصدر: "حسن راتب لا يزال في وحدة الملك فهد التابعة لمستشفى القصر العيني"، مؤكدا أنه "في حالة صحية جيدة، ويتلقى الرعاية اللازمة".

وأضاف: "يتم تقديم الخدمة الصحية لراتب مثل بقية المرضى، وأنه في غرفة منعزلة، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك بسبب القضية المتهم بها".

وتابع: "هناك متابعة من 3 جهات لراتب، وهي إدارة المستشفى وأسرته والجهات الأمنية، وأن تقريرا يرفع يوميا إلى الجهات المعنية عن حالته الصحية، وهو حاليا في فترة النقاهة، عقب تكلل العملية بنجاح ولا توجد أي مضاعفات".

ووقع راتب في وقت سابق، على قرار إحالته للجنايات خلال وجوده بالمستشفى، وذلك بعد ما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب (محبوسين)، بالإضافة إلى 21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، في قضية "الآثار الكبرى".

ووجهت لجان التحقيق في قضية "الآثار الكبرى" اتهامات لحسانين المتهم الأول، بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.