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السجن 10 سنوات لـ3 تجار مخدرات في العراق بينهم مصريان

السجن 10 سنوات لـ3 تجار مخدرات في العراق بينهم مصريان
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية أحكاما على 3 مدانين بالاتجار بالمواد المخدرة.

العالم-العراق

وذكر إعلام القضاء في بيان له أن "المجرمين الثلاثة اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)"، وأن "الحكم جاء بالسجن لمدة 10 سنوات على كل واحد منهم".

وأضاف أن "المجرمين بينهم اثنان يحملان الجنسية المصرية ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة، و126 غراما من مادة سوداء اللون و55 غراما من مادة الكرستال المخدرة".

وتابع، أن "الأحكام التي صدرت بحق المجرمين استنادا للمادة 28/أول من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

من جهتها أعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن إلقاء القبض على أبرز تاجري مخدرات في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الهيئة في بيان لها، الاثنين، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط، وبعد جهد استخباري نوعي واستحصال الموافقات القضائية، نفذت عمليتين منفصلتين تمكنت خلالهما من إلقاء القبض على أبرز تاجرين للمواد المخدرة وبحوزتهما مادة الكريستال وميزان إلكتروني وأدوات للتعاطي، وذلك في بغداد".

وأشارت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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