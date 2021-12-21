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العدل الأوروبية: للشركات المتضررة من العقوبات الأميركية إلغاء عقودها مع إيران

العدل الأوروبية: للشركات المتضررة من العقوبات الأميركية إلغاء عقودها مع إيران
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لضغوط من العقوبات الأميركية إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى "خسارة اقتصادية غير متناسبة".

العالم - إيران

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لبنك ملي الإيراني المملوك للدولة ضد شركة دويتشه تيليكوم بعد أن أنهت تلك الشركة التي توفر الاتصالات عقدا مع البنك في عام 2018 قبل انتهائه.

وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع بنك ملي سيعرض شركة دويتشه تيليكوم، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.

ولم يتضح متى ستتخذ محكمة هامبورج قرارها.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد قرر في عام 2018 الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض اجراءات الحظر على الشركات الإيرانية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015.

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العدل الأوروبية: للشركات المتضررة من العقوبات الأميركية إلغاء عقودها مع إيران

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