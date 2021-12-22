الرئيس الايراني يتفقد مركزا لرعاية الايتام والاطفال المعاقين

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء هنأ الرئيس الايراني بمناسبة ليلة يلدا (أطول ليلة في العام ) وعبر عن سعادته لكونه متواجدا بين هؤلاء الأطفال، ونصحهم بالدراسة الجيدة والاهتمام برياضتهم وصحتهم، معربا عن تقديره للعالمين في هذا المركز على جهودهم الدؤوبة على مدار الساعة لرعاية الاطفال الايتام والمعاقين.

وخاطب رئيسي العاملين والعاملات في هذه المؤسسة الخيرية قائلا: تقومون بعمل رائع، من خلال سعيكم لملء فراغ الآباء والأمهات من أجل هؤلاء الأطفال وإبقائهم سعداء ومرحين ومتفائلين، ستكسبون بالتأكيد الأجر والثواب من الله تعالى.

وأضاف الرئيس الايراني: العمل في مثل هذه المراكز قد يكون متعبًا ومرهقًا بالنسبة لكم، لكن في المقابل ما تحصلون عليه قيم جدًا ودائم.

يذكر ان مؤسسة جنة ​​الإمام الرضا (ع) الخيرية تعتني بالأيتام والأطفال المعوقين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 سنة والمرضى المسنين في 5 مراكز في طهران على مدار الساعة.