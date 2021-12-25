كورونا في لبنان.. 2119 إصابة و16 حالة وفاة جديدة

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وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 1861 إصابة كورونا بين المقيمين و258 بين الوافدين، مشيرةً في تقريرها، إلى أنّه تمّ تسجيل 16 وفاة جديدة، خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9012.

وشهدت الأيّام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بعدد إصابات ووفيّات فيروس كورونا في لبنان، ويبدو أنّ المحظور الذي حذّر منه أغلب المعنيين بالشأن الصحي، بدأ مفعوله بالسريان كالنار في الهشيم حاصدًا المزيد من الضحايا، ومنذرًا بالأسوأ إنْ لم يتحمّل المواطنون والدولة مسؤولياتهم لناحية التشدّد في الإجراءات والحماية وعدم التجمع، لا سيّما وأننا على أبواب أعياد.

في السياق كشف عضو لجنة الصحّة النيابيّة النائب علي المقداد، أنّه أصبح لدى لبنان حوالي 100 حالة مصابة بالمتحور أوميكرون، وبدأت العدوى بالارتفاع.