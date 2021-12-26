كتيبة جنين تطلق النار على حاجزين لقوات الاحتلال الاسرائيلي

العالم - فلسطين

وبحسب مصادر محلية ، فقد تكرر اطلاق النار على حاجز الجلمة اكثر من مرة خلال اقل من ساعة ، كما ذكرت مصادر محلية ، انه تم اطلاق النار على حاجز حوارة جنوب نابلس، واغلق الجنود الحاجز .

وفي هذا الوقت، وتلبية لنداء اهالي برقة، توافد المئات من النشطاء وشبان محافظة جنين ومجموعات الارباك الليلي الى قرية برقة و محيط مستوطنة حومش ومداخل بلدة سيلة الظهر والتي شهدت مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص الحي والاعيرة المطاطية والقنابل الغازية ما ادى لوقوع اصابات .

ورغم الانتشار المكثف للاحتلال، اكدت مجموعات الارباك الليلي ان عناصرها تمكنت من الوصول لمنطقة برقة والقت عبوات متفجرة مصنعة محليا نحو جيش الاحتلال الذي يقوم بحماية المستوطنين .

وذكر شهود، انه في ظل حالة الاستنفار التي اعلنت في قرى جنوب جنين، شوهدت حشود وتعزيزات عسكرية للاحتلال قرب حاجز دوثان جنوب غرب جنين.

وأعترف جيش الاحتلال مساء اليوم بوقوع عملية اطلاق نار نحو موقع عسكري اسرائيلي بواسطة سيارة مسرعة بالقرب من مدينة نابلس..

وأشار إلى أنه بعد أعمال التمشيط تم العثور على عشرات الرصاصات في الموقع، وأن قواته تواصل أعمال التمشيط.