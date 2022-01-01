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الكويت تدعو مواطنيها لعدم السفر في الوقت الراهن

الكويت تدعو مواطنيها لعدم السفر في الوقت الراهن
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الخارجية الكويتية المواطنين إلى عدم السفر خارج البلاد في الوقت الراهن؛ بسبب الانتشار المتسارع للمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

العالم - الكويت

وقالت الوزارة في بيان على "تويتر"، اليوم السبت، إن تزايد أعداد المصابين بالفيروس حول العالم يرفع احتمالات الإصابة بالعدوى، ويقود إلى تغيير التدابير التي تتخذها الدول للحد من الوباء.

ولفت البيان إلى أن زيادة معدلات الإصابة قد تدفع نحو فرض حالة الإغلاق التي كانت مفروضة في السابق مجدداً، وقد تعطل حركة الطيران أو تستلزم تدابير جديدة للسفر.

وأشار البيان إلى أن أي تدابير محتملة على السفر بناء على معدل الإصابات قد يضر بمصالح كثير من المسافرين في الوقت الراهن، داعياً الراغبين في السفر إلى وضع هذه الأمور في حساباتهم.

وتأتي هذه المحاولات في سياق سعي الحكومة للحد من تفشي المتحور أوميكرون في البلاد.

وأمس الجمعة، قالت صحيفة "القبس" المحلية إن حركة السفر في مطار تأثرت بالمتحور الجديد بعد أن رفضت الحكومة وضع رحلات إضافية على جدول السفر خلال عطلة نهاية العام.

وقررت الكويت عدم السماح بالسفر للمواطنين الذين أمضوا 9 أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات ما لم يحصلوا على الجرعة المعززة، وذلك بداً من مطلع فبراير المقبل.

وحثّت الحكومة المواطنين على المسارعة لتلقي الجرعة المعززة، وألزمت الموظفين الحكوميين بوضع الكمامة والتباعد الجسدي مجدداً.

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