 عباس الصادق يدعو لرفع الصوت بوجه آل سعود

العالم - خاص بالعالم

وقال الصادق: "في الذكرى السنوية السادسة لشهادة الشيخ المجاهد والعزيز، الشيخ نمر باقر النمر، وجريمة الإعدام التي أقدم عليها النظام السعودي في الثاني من يناير سنة 2016 نتقدم لشعبنا ولمن يهمه امر وطنه ومستقبل ابنائه بلاعلان عن اطلاق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية بعد سلسلة من المناقشات الهادفة والجدية وان يكون منصة فاعلة الى جانب المنصات الاخرى".

وتابع: "أن نظام ال سعود واسرته الحاكمة تجاوزت كل مألوف ومعقول بهدر كرامات الناس، مطالبا الجميع برفع الصوت بوجه هذا الطغيان الذي غمس حكمه بدم الأبرياء حسب توصيفه، معلنا في الوقت نفسه عن انطلاق فعاليات المعارضة في الجزيرة العربية التي تضم جميع الاطياف".

واكد عضو المعارضة في الجزيرة العربية عباس الصادق أن نظام ال سعود واسرته الحاكمة تجاوزت كل مألوف ومعقول بهدر كرامات الناس، مطالبا الجميع برفع الصوت بوجه هذا الطغيان الذي غمس حكمه بدم الأبرياء حسب توصيفه.



واشار الصادق الى ان محمد ابن سلمان عاث فسادًا في البلاد، واضاف ان اللقاء لم يكن وليد اللحظة بل ان المناسبة جاءت لاطلاق رؤية سياسية عبر تحالف سياسي بهوية إسلامية ،تضع مصلحة السعوديين على رأس أولياتها.واوضح ان القضية الفلسطينية تبقى الاساس رافضا التطبيع واعتبره خيانةً للأمة.الصادق اكد الوقوف الى جانب الشعب اليمني الذي وقف في وجه عدوان آل سعود وحصاره وما يواجهه من حرب كونية.

هذا وقد نظمت فعالية خطابية اعلامية في مجمع المجتبي (عليه السلام) في ضاحية بيروت الجنوبية بحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وحشد من الشخصيات السياسية والعلمائية والاعلامية، بدعوة من المعارضة في الجزيرة العربية وبمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر.