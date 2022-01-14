العميد سريع: العدو يتكبّد خسائر فادحة خلال صد زحف له باتجاه حريب وعين بشبوة

العالم- اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان، أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات حريب وعين، دون إحراز أي تقدم.

وأشار إلى أنه بالرغم من الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة، لمساندة الزحف، إلا أنه تم تكبيد المرتزقة ودواعش الإمارات خسائر فادحة، من خلال تدمير وإعطاب ست مدرعات وإصابة أكثر من 40 مرتزقاً بينهم قادة ألوية وكتائب.

وأشار العميد سريع إلى أنه تم استهداف تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة .. مؤكداً أن الإصابات كانت دقيقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، وسببت الضربات حالة رعب وانهيار في صفوف العدو ومرتزقته.

ودعا أبناء وأهالي مرتزقة الإمارات إلى سحب أبنائهم من الزج بهم في معارك لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها في المنطقة .. لافتاً إلى أن القوات المسلحة عقدت العزم بالتوكل على الله في الدفاع عن الشعب والبلد بكل السبل المتاحة وإن مناطق القتال ستكون محرقة لهم.